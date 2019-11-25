2019-11-25T14:45:38+03:00
Происшествия

В Челябинской области двое сотрудников ЖКХ похитили 54 млн рублей

Деньги за оплату ЖКХ от население он выводили в подставные фирмы
Андрей АБРАМОВ
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В Еманжелинске осудили двоих коммунальщиков за многомиллионную аферу.В Еманжелинске осудили двоих коммунальщиков за многомиллионную аферу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Громкую аферу провернули директор и учредитель теплоснабжающей организации из Еманжелинска. Они похитили деньги, которые жители города вносили за оплату коммуналки. При этом поставщикам газа, которым топили котельные, бизнесмены говорили,что денег нет.

Чтобы вывести средства из фирмы, деньги переводили на подставные организации и вкладывали в ценные бумаги. Прикрывались даже благотворительными фондами. В итоге перед поставщиками газа накопились многомиллионные долги. Суммарно более 54 млн рублей.

— Учредителю компании назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, бывшему директору- 2,5 года лишения свободы, обоим с отбыванием наказания в колонии поселении. Судом наложенарест на имущество обвиняемых — земельные участки, квартиры, коттедж, автомобиль, блочная котельная, ценные бумаги. Всего на общую сумму более 52 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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