2019-11-25T14:57:36+03:00
Общество

«Баядерку» на сцене Челябинска украсит солист Баварского балета

Горожане увидят лауреата международных конкурсов Дмитрия Выскубенко
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба оперного театра.Фото: пресс-служба оперного театра.
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В Челябинске выступит первый солист Баварского государственного балета, лауреат международных конкурсов Дмитрий Выскубенко. Спектакль «Баядерка» с его участием состоится на сцене оперного театра в среду, 27 ноября, сообщает «Южноуральская панорама».

— Жители региона уже знакомы с артистом. Два года назад он участвовал в гала-концерте Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой», а также в спектакле «Спящая красавица», где исполнял роль принца Дезире. Сейчас он выйдет на сцену в роли Солора, — говорит пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий — многократный обладатель первых премий и золотых медалей престижных международных конкурсов — таких, как конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» (Сочи), «Mia Corak Slavenska» (Загреб, Хорватия), «Aslan grand prix» (Гонконг) и Стамбульский балетный конкурс. Также Дмитрий сыграл главную роль в фильме «Мой папа — Барышников» (2010 год).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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