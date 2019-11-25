Молодой житель Челябинска вербовал террористов на войну в Сирию

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-25T14:57:17+03:00

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Чтобы провести сложную операцию, полиции, ФСБ и Росгвардии пришлось объединить усилия. В итоге были задержаны четверо участников террористической организации. Троих взяли в Челябинской области и одного в Москве. Задержания происходили одновременно, чтобы сообщники не смогли ничего заподозрить.

В полиции рассказали, что лидером группы был 24-летний челябинец. Он исповедовал взгляды радикальных религиозных течений. Молодой человек находил через интернет неофитов и склонял их отправиться на войну в Сирию на стороне террористов.

— У него изъяты патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенная литература. Боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Судом южноуральцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении трех других мужчин, задержанных в Челябинске и в Москве, решается вопрос о мере пресечения и возбуждения дела, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Организатору за вербовку грозит до 15 лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/745910" frameborder="0"></iframe> Задержание.

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ИСТОЧНИК KP.RU