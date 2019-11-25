Молодой житель Челябинска вербовал террористов на войну в Сирию
Чтобы провести сложную операцию, полиции, ФСБ и Росгвардии пришлось объединить усилия. В итоге были задержаны четверо участников террористической организации. Троих взяли в Челябинской области и одного в Москве. Задержания происходили одновременно, чтобы сообщники не смогли ничего заподозрить.
В полиции рассказали, что лидером группы был 24-летний челябинец. Он исповедовал взгляды радикальных религиозных течений. Молодой человек находил через интернет неофитов и склонял их отправиться на войну в Сирию на стороне террористов.
— У него изъяты патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенная литература. Боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Судом южноуральцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении трех других мужчин, задержанных в Челябинске и в Москве, решается вопрос о мере пресечения и возбуждения дела, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Организатору за вербовку грозит до 15 лет колонии.
Задержание.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU