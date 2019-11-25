2019-11-25T15:07:37+03:00
Спорт

Зимой во дворах Челябинска откроют 75 хоккейных площадок

Первый товарищеский матч уже провели на корте в Калининском районе
Алексей МИКУШИН
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Фото: МБУ "Спортивный город".Фото: МБУ "Спортивный город".
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Первый каток открыли на проспекте Победы, 125 уже в минувшие выходные. Эта площадка стала одной из самых популярных в Калининском районе. 24 ноября здесь на льду ветераны хоккея и инструкторы Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» провели уже первый товарищеский матч.

Именно «Спортивный город» на протяжении последних лет занимается подготовкой хоккейных площадок к зимнему сезону. По словам директора учреждения Эркина Маматова в этом году в Челябинске лед зальют на 75 площадках во всех районах города. Все корты планируется открыть до 16 декабря.

В «Спортивном городе» также сообщили, что чистить и подливать лед в течение всего сезона будут инструкторы этой организации. Они же проводят и бесплатные тренировки во дворах для всех желающих.

Подробности и дополнительная информация или по телефону в Челябинске (351) 232-00-61.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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