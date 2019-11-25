2019-11-25T15:13:42+03:00
Происшествия

На турнире по ММА 11-летний школьник из Челябинской области впал в кому

Его экстренно госпитализировали в нейрохирургию
Андрей АБРАМОВ
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После поединка ММА мальчик оказался в коме.После поединка ММА мальчик оказался в коме.Фото: Алексей ФОКИН
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В минувшие выходные в Агаповском районе Челябинской области проводили детский турнир по смешанным единоборствам. Во время поединка 11-летнему бойцу прилетел серьезный удар в голову. Бой он смог закончить, пошел отдыхать и потерял сознание.

— Скорая помощь доставила ребенка в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Он впал в кому. Организаторы соревнований соблюли весь регламент в подобных ситуациях, — сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Сейчас юного спортсмена выхаживают врачи Магнитогорска — ближайший к Агаповскому району крупный город. В нейрохирургии парню провели экстренную операцию. Не исключено, что как только состояние пациента улучшиться, его перевезут в Челябинск в главную детскую больницу.

Кроме того, предстоит понять от чего случилась столь ужасная травма. Известно, что ребенок участвовал в соревнованиях с разрешения родителей и имел справку от педиатра на допуск к турниру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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