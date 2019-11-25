2019-11-25T16:01:09+03:00
Происшествия

Вместо оплаты проезда пассажир приставил к горлу таксиста нож в Челябинской области

Налетчик сбежал с дорогим смартфоном
Андрей АБРАМОВ
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В Миассе совершено нападение на таксиста.В Миассе совершено нападение на таксиста.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Инцидент произошел в Миассе. Таксист подвозил местного жителя. Когда прибыли в пункт назначения, пассажир вместо денег достал из-за пазухи лезвие и приставил к горлу водителя. Добычей налетчика стал смартфон за 34 000 рублей.

Таксист пошел в полицию, написал заявление. В течение следующих суток подозреваемый сидел в дежурной части. Ему 27 лет, уже был судим.

— Возбуждено уголовное дело за разбой. По статье грозит до 10 лет колонии. Задержанного отправили в изолятор. Не исключено, что он может оказаться причастным к другим преступлениям, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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