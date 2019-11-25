2019-11-25T16:35:37+03:00
Общество

В Челябинской области откажутся от «химии» в уборке дорог

Губернатор Алексей Текслер потребовал изменить подход к содержанию магистралей
Ольга АНТОНОВА
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Вот так выглядели улицы миллионного города в первый день рабочей недели. Грязь повсюду.Вот так выглядели улицы миллионного города в первый день рабочей недели. Грязь повсюду.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Глава региона провел совещание по работе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», о планах на следующий год. Отдельно губернатор остановился на теме содержания дорог зимой. Алексей Текслер заявил об отказе от использования в дорожной уборке химических реагентов. Главное, подчеркнул глава региона, — применять новые технологии.

Поводом для обсуждения стала «дорожная история», случившаяся в Челябинске в понедельник, 25 ноября. После небольшого снегопада дороги по всему городу обильно «сдобрили» противогололедными реагентами. Зачем? Все покрылось черной грязной жижей. Грязные автомобили, грязь на обуви пешеходов — вот как миллионник выглядел в первый рабочий день.

— Первоочередная задача — обеспечить качественное содержание автомобильных дорог зимой. Нужно использовать новые технологии. У подрядчиков в достаточном количестве должна присутствовать дорожная техника. Нужно кардинально изменить подход к уборке улиц. Таких ситуаций больше быть не должно: засыпал город реагентами и ждешь, когда растает. Сейчас у нас даже маленький снегопад превращается в проблему, — подчеркнул Алексей Текслер.

В совещании участвовала глава Челябинска Наталья Котова. Градоначальница сообщила, что трехлетний контракт обслуживания дорог у основного подрядчика, АО «Южуралмост», заканчивается 31 декабря 2019 года. Администрацией города разработаны новые критерии оценки работы исполнителей муниципальных контрактов. В том числе, по применяемым технологиями и использованию реагентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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