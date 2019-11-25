Журналистка рассказала о малоизвестной улице в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-25T18:23:15+03:00

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Журналист издания Lentachel Дарья Маркова в своей статье описала улицу Тагильскую. Она расположена во дворах рядом с перекрестком Свердловского проспекта и Калинина. Одно из самых популярных зданий здесь — районная налоговая. Но мало кто знает, что здесь же находится новое пожарное депо и частный сектор, в котором старые домишки перемежаются с кирпичными дворцами.

Журналист отмечает, что улица Тагильская была отмечена еще на картах города 1874 года. На этой улице жили в основном семьями. Один род мог занимать четыре-пять избушек. Потомство одной семьи покупало дом или строило его на этой же улице.

Челябинский краевед Юрий Латышев поделился с изданием воспоминаниями.

— Одна из немногих улиц, которая не меняла свое название с середины позапрошлого века. В 1950-е годы авто по улице проезжали в лучшем случае раз в день. Здесь находились дома священников, служивших в Свято-Симеоновской церкви. До начала 1960-х годов между церковной оградой и пожарным депо оставался пустырь. Это было заброшенное кладбище. На пустыре пожарные из депо устраивали учения и играли в городки. А потом на этом месте построили Северный автовокзал.

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ИСТОЧНИК KP.RU