«В грязных клетках без еды»: волонтеры забрали собак из питомника в Златоусте

СЕГОДНЯ 04:04 2019-11-26T04:04:37+03:00

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Скандал вокруг 13 собак разгорелся в Златоусте. Зоозащитники увидели, в каких условиях содержит их хозяин питомника, и решили забрать животных.

— Неравнодушные граждане сообщили, что животных оставили в закрытых клетках без пищи на сутки, а то и больше. Я выезжал на место и видел все своими глазами, — рассказал представитель организации «Гражданский патруль в Златоусте» Андрей Королев.

За этими воротами находится питомник. Фото: Андрей Королев.

Местные жители носили еду собакам. Они дежурили у ворот, чтобы узнать, когда же хозяин придет покормить животных. И не дождались. Тогда волонтеры забрали из питомника щенков и взрослых собак — всего 13 животных. Многие сильно истощены и больны. Все они сейчас живут в доме у зоозащитницы Любови.

— Как только мы их привезли, они с жадностью набросились на еду, — рассказала женщина.

Предприниматель Евгений Скородумов, в чей питомник наведались волонтеры, говорит, что все собаки его — он лично отлавливал их по контракту с администрацией города. И хотел оставить себе для охраны.

Вольеры, в которых жили собаки. Фото: Андрей Королев.

Вольеры для собак построены на территории бывшего скотомогильника. Зоозащитники уверяют: на этом земельном участке по закону нельзя размещать пункт содержания животных.

— В полицию потупили два заявления от жителей города. С одной стороны — по факту похищения собак. С другой — по факту жестокого обращения с животными. Проводится проверка, — сообщают в полиции Златоуста.

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ИСТОЧНИК KP.RU