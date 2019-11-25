Трогательное спасение собаки из-подо льда засняли в Кургане

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-25T17:33:53+03:00

Животное бродило по водоему и провалилось в воду

Изменить размер текста: A A

Спасатели в Кургане в последний момент помогли выбраться собаке, которая провалилась под лед. Все случилось в районе Мало-Чаусовского моста на окраине города днем 25 ноября. Прохожие услышали истошный лай, который доносился со стороны водоема и набрали в службу спасения.

Курганские спасатели оказались добросердечными и откликнулись на вызов. На место приехали двое сотрудников. Действовать нужно было быстро — силы животного явно были на исходе. В ледяной воде оно барахталось около получаса.

Один из спасателей надел гидрокостюм и обвязался веревкой. Второй страховал его с безопасного расстояния.

— Наш сотрудник подполз к собаке и достал ее из ледяной ловушки. Предупреждаем, ходить по тонкому льду опасно! — рассказали в Курганской областной поисково-спасательной службе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/745953" frameborder="0"></iframe> Спасение собаки в Кургане.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU