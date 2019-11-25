Трогательное спасение собаки из-подо льда засняли в Кургане
Спасатели в Кургане в последний момент помогли выбраться собаке, которая провалилась под лед. Все случилось в районе Мало-Чаусовского моста на окраине города днем 25 ноября. Прохожие услышали истошный лай, который доносился со стороны водоема и набрали в службу спасения.
Курганские спасатели оказались добросердечными и откликнулись на вызов. На место приехали двое сотрудников. Действовать нужно было быстро — силы животного явно были на исходе. В ледяной воде оно барахталось около получаса.
Один из спасателей надел гидрокостюм и обвязался веревкой. Второй страховал его с безопасного расстояния.
— Наш сотрудник подполз к собаке и достал ее из ледяной ловушки. Предупреждаем, ходить по тонкому льду опасно! — рассказали в Курганской областной поисково-спасательной службе.
Спасение собаки в Кургане.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU