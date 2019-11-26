В Челябинской области мошенники придумали автокатастрофу и собирали деньги на операцию для здорового ребенка

СЕГОДНЯ 04:06 2019-11-26T04:06:05+03:00

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Интернет-мошенники взломали аккаунт жительницы Миасса в соцсети «ВКонтакте».

Они выставили фото нашей дочери с ложной информацией об аварии, в которую якобы попал наш ребенок. Написали, что ребенок находится при смерти и требуется огромная сумма денег на операцию, — пишет Татьяна Тамажанова в группе «Инцидент Миасс» в ВК. — А мне даже сообщение о взломе на почту не пришло. Хорошо,что мои друзья и знакомые сразу мне позвонили, чтоб все узнать. Многие уже собирались перечислить деньги! Я в шоке. Совсем ничего святого в людях не осталось!?

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЙ АККАУНТ

— Сложность пароля уже давно не играет большой роли. Настройте во вкладке «безопасность» в настройках сайта двухэтапную аутентификацию, и ваш аккаунт не уведут, — советует программист Иван Степанов. — При введении логина и пароля на сайте вам будет приходить еще и одноразовый пароль на телефон или электронную почту, смотря что из них привязано к вашему аккаунту.

Чтобы не вводить двойной пароль каждый раз на вашем домашнем компьютере или личном смартфоне, можно при первом входе на сайт поставить галочку «запомнить этот компьютер/браузер».

Если аккаунт привязан к почтовому ящику, то там тоже должна быть двухэтапная аутентификация. Иначе страницу в соцсетях могут взломать через почту. Если привязка к мобильнику, то злоумышленники смогут попасть в ваш аккаунт, только заполучив телефон. Его лучше не терять, кстати. И еще не советую устанавливать на него приложения, которые запрашивают доступ к вашим смс-сообщениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU