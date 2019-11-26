Предприниматели устроили свалку на улице Кирова в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:05 2019-11-26T07:13:37+03:00

Списки кафе и ресторанов, не убирающих за собой мусор, направят в прокуратуру

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Жители дома на Кирова, 86 жалуются, что каждый день контейнерную площадку возле их подъездов заваливают пакетами. Мусор приносят сотрудники ближайших кафе и ресторанов.

— Каждое утро баки опустошаются, но вскоре снова становятся полными. Проезд днем заставлен автомобилями, днем мусор вывести не реально, да о чем говорить, к нам во двор просто проблема заехать. А если, не дай бог, пожар в доме? И всем на сложившуюся ситуацию наплевать! Обращались в администрацию города, администрацию Центрального района, УКС — реакции никакой кроме отписок, — говорят челябинцы.

Пакеты оставляют кафе и рестораны. Фото: vk.com/«Алексей Текслер. Обращения»

В Центре коммунального сервиса объяснили, что эту проблему тоже озвучивали в районной администрации. Для дополнительных баков на площадке нет места. А юрлица отказываются от заключения договоров на вывоз отходов.

— В ближайшее время мы вновь направим в мэрию и прокуратуру Челябинска списки юридических лиц, которые уклоняются от заключения договоров на вывоз отходов. Все это создает неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, ухудшает экологическую обстановку и портит эстетический облик города, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU