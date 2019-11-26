2019-11-26T09:30:58+03:00
Общество

Газета «Челябинский рабочий» снова появилась в киосках

Издание газеты возобновилось после перерыва в 2,5 года
Валентина ВАГАНОВА
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Купить газету можно в киосках печати.Купить газету можно в киосках печати.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Старейшее издание региона вернулось в печать. Первый выпуск обновленного «Челябинского рабочего» вышел 25 ноября тиражом в две тысячи экземпляров. Читатели, скучавшие по изданию, уже скупили часть газет.

«Челябинский рабочий» пока будет выходить раз в месяц. Объем — 8 полос формата А3. Материалы готовят преподаватели и студенты факультета журналистики ЧелГУ.

— Контент полностью доверен нам, наша задача — не превратить «Челябинский рабочий» в учебное СМИ. Такие площадки у нас есть, и они очень ценны. Плоды их работы мы, конечно же, применяли, но сделали это так, чтобы это не разрушило представление о газете как о взрослом, качественном СМИ, — рассказал главный редактор «Челябинского рабочего» — доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ЧелГУ Андрей Сафонов.

По его словам, кардинальных изменений в наполнении газеты не планируется, но они могут появиться «естественным путем».

Напомним, газета «Челябинский рабочий» издавалась с 1926 года. Но в 2016 году перестала выходить из-за банкротства компании «ЧР-Менеджер», выпускавшей ее. В прошлом году бренд выкупил предприниматель Василий Середонин, он и возобновил выпуск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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