Газета «Челябинский рабочий» снова появилась в киосках

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-26T09:30:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Старейшее издание региона вернулось в печать. Первый выпуск обновленного «Челябинского рабочего» вышел 25 ноября тиражом в две тысячи экземпляров. Читатели, скучавшие по изданию, уже скупили часть газет.

«Челябинский рабочий» пока будет выходить раз в месяц. Объем — 8 полос формата А3. Материалы готовят преподаватели и студенты факультета журналистики ЧелГУ.

— Контент полностью доверен нам, наша задача — не превратить «Челябинский рабочий» в учебное СМИ. Такие площадки у нас есть, и они очень ценны. Плоды их работы мы, конечно же, применяли, но сделали это так, чтобы это не разрушило представление о газете как о взрослом, качественном СМИ, — рассказал главный редактор «Челябинского рабочего» — доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ЧелГУ Андрей Сафонов.

По его словам, кардинальных изменений в наполнении газеты не планируется, но они могут появиться «естественным путем».

Напомним, газета «Челябинский рабочий» издавалась с 1926 года. Но в 2016 году перестала выходить из-за банкротства компании «ЧР-Менеджер», выпускавшей ее. В прошлом году бренд выкупил предприниматель Василий Середонин, он и возобновил выпуск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU