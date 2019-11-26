2019-11-26T10:41:28+03:00
Умные вещи

ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными

Банк ВТБ и «Ростелеком» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области работы с большими данными в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
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Стороны создадут совместное предприятие в области работы с большими объемами пользовательских данныхСтороны создадут совместное предприятие в области работы с большими объемами пользовательских данных
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Банк ВТБ и «Ростелеком» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области работы с большими данными в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Стороны создадут совместное предприятие в области работы с большими объемами пользовательских данных, которое будет сфокусировано на создании продуктов и оказании услуг на основе обработки и анализа больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Предварительно инвестиции в СП со стороны ВТБ и «Ростелекома» оцениваются в 1 млрд рублей.

Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта для всех заинтересованных участников рынка из таких отраслей, как телеком, финансовые услуги, ритейл, девелопмент, а также для организаций государственного сектора. Все используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, а также будут деперсонализированы и зашифрованы перед передачей. Данные будут храниться на стороне компаний-участников проекта.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил: «Банк ВТБ расширяет сотрудничество с «Ростелекомом» в реализации высокотехнологичных проектов. Новая платформа позволит структурировать накопленные в разных отраслях экономики большие данные и сделать на их основе цифровые решения, которые соответствуют современным потребностям рынка. Используя эти решения, ВТБ и его партнеры смогут более эффективно взаимодействовать со своими клиентами и предлагать новые цифровые продукты. Уверен, что повышение доступности и качества больших данных является одним из главных факторов успешного развития цифровой экономики в России».

«Ростелеком» считает приоритетом развитие технологий искусственного интеллекта для анализа больших данных. У нас уже есть определенные заделы в этом направлении — собственные инструменты и партнерские технологии помогают улучшать пользовательский опыт наших клиентов. С объединением компетенций и ресурсов «Ростелекома» и ВТБ мы сможем предложить рынку передовые цифровые решения, которые будут помогать и бизнесу, и госсектору становиться более эффективными», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Клиентами СП станут компании крупного, среднего и малого бизнеса, а также государственный сектор. Новая платформа будет заниматься построением систем обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных; управлением рекламными кампаниями клиентов на базе интеллектуальных систем; оборотом обезличенными и деперсонализированными данными через функционал биржи обмена данных.

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