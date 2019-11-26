В Челябинске родители спасли дочь-школьницу, решившую покончить с собой

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-26T10:18:07+03:00

Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Они вовремя вернулись в квартиру

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Трагедия едва не произошла в Курчатовском районе Челябинска на прошедших выходных. 15-летняя школьница из многодетной семьи попыталась уйти из жизни, пока родителей не было дома. К счастью, мать с отцом вернулись вовремя и тут же повезли дочь в больницу.

Девушку доставили в тяжелом состоянии, но медикам удалось спасти ей жизнь.

Сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет. Силовикам предстоит выяснить, что толкнуло школьницу на этот страшный поступок.

— Проводится проверка, с девочкой работают психологи, — рассказали в следственном отделе по Курчатовскому району Челябинска.

В школе ученицу и ее семью характеризуют положительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU