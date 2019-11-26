В Челябинске родители спасли дочь-школьницу, решившую покончить с собой
Трагедия едва не произошла в Курчатовском районе Челябинска на прошедших выходных. 15-летняя школьница из многодетной семьи попыталась уйти из жизни, пока родителей не было дома. К счастью, мать с отцом вернулись вовремя и тут же повезли дочь в больницу.
Девушку доставили в тяжелом состоянии, но медикам удалось спасти ей жизнь.
Сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет. Силовикам предстоит выяснить, что толкнуло школьницу на этот страшный поступок.
— Проводится проверка, с девочкой работают психологи, — рассказали в следственном отделе по Курчатовскому району Челябинска.
В школе ученицу и ее семью характеризуют положительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU