«Кого-то тысячу, кого-то двадцать»: в Миассе учителей заставляют вернуть отпускные

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-26T10:18:32+03:00

Педагоги не верят, что это законно

Изменить размер текста: A A

В мае этого года учителя коррекционной школы в Миассе получили щедрые отпускные. А спустя месяц часть из них пригласили в бухгалтерию школы и потребовали вернуть деньги. По словам бухгалтера, кому-то переплатили тысячу рублей, кому-то- двадцать. В общей сложности школа просит вернуть более 600 тысяч рублей.

До этого педагоги уже жаловались на то, что начальство незаконно снижает им стимулирующие выплаты, поэтому заподозрили, что их хотят обмануть. Учителя написали жалобу в прокуратуру, в трудовую инспекцию, но получили неутешительные ответы.

— Из-за того, что бухгалтерия обновляла программу 1С, произошел технический сбой. Отпускные педагогам были начислены ошибочно, — сделала вывод городская прокуратура.

В итоге деньги придется вернуть: либо всю сумму сразу, либо с рассрочкой на несколько месяцев. Большинство педагогов все-таки подписали уведомление о возврате денег. Борьбу продолжают два человека.

Однако все педагоги обижены. Пострадавшие говорят, что давно не понимают, как формируется их зарплата. И признают: открытого конфликта можно было избежать, если бы руководство не проявляло открытого равнодушия и объяснило бы тонкости начисления заработных плат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Ваш работодатель тоже чудит с зарплатой?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU