2019-11-26T10:18:32+03:00
Общество

«Кого-то тысячу, кого-то двадцать»: в Миассе учителей заставляют вернуть отпускные

Педагоги не верят, что это законно
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Учителя боролись за отпускные несколько месяцев.Учителя боролись за отпускные несколько месяцев.Фото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ
Изменить размер текста:

В мае этого года учителя коррекционной школы в Миассе получили щедрые отпускные. А спустя месяц часть из них пригласили в бухгалтерию школы и потребовали вернуть деньги. По словам бухгалтера, кому-то переплатили тысячу рублей, кому-то- двадцать. В общей сложности школа просит вернуть более 600 тысяч рублей.

До этого педагоги уже жаловались на то, что начальство незаконно снижает им стимулирующие выплаты, поэтому заподозрили, что их хотят обмануть. Учителя написали жалобу в прокуратуру, в трудовую инспекцию, но получили неутешительные ответы.

— Из-за того, что бухгалтерия обновляла программу 1С, произошел технический сбой. Отпускные педагогам были начислены ошибочно, — сделала вывод городская прокуратура.

В итоге деньги придется вернуть: либо всю сумму сразу, либо с рассрочкой на несколько месяцев. Большинство педагогов все-таки подписали уведомление о возврате денег. Борьбу продолжают два человека.

Однако все педагоги обижены. Пострадавшие говорят, что давно не понимают, как формируется их зарплата. И признают: открытого конфликта можно было избежать, если бы руководство не проявляло открытого равнодушия и объяснило бы тонкости начисления заработных плат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Ваш работодатель тоже чудит с зарплатой?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трактор» сразится с ЦСКА — обладателем Кубка Гагарина
В Челябинской области автомобилистка погибла, врезавшись в автозак ГУФСИН
Средний депозит южноуральца в шесть раз ниже, чем у москвича
«Пусть лечится!»: жители Челябинска вступились за семью, которую попросили вернуть миллион, собранный на лечение дочери
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
Депутаты ЗСО утвердили канидатуру Уполномоченного по правам человека в Челябинской области
В Челябинске родители спасли дочь-школьницу, решившую покончить с собой
Газета «Челябинский рабочий» снова появилась в киосках
В Челябинске согласовали кандидатуру на пост омбудсмена
Двухлетний ребенок выпал с четвертого этажа в Челябинской области
В Челябинске два человека попали в больницу после ДТП на «зебре»
Предприниматели устроили свалку на улице Кирова в Челябинске
Дорожники ответили, почему залили реагентом дороги в Челябинске
Ученые зауралья создали огнетушитель, который борется с пламенем при помощи звука
В Челябинской области мошенники придумали автокатастрофу и собирали деньги на операцию для здорового ребенка
«В грязных клетках без еды»: волонтеры забрали собак из питомника в Златоусте
Парень из Челябинской области, которого звали Пельмень, теперь стал Билетом
В Челябинске могут появиться новые выделенки для общественного транспорта
Трогательное спасение собаки из-подо льда засняли в Кургане
Проект рекультивации городской свалки в Челябинске наконец-то одобрили
Журналистка рассказала о малоизвестной улице в центре Челябинска
Курганская епархия осудила отказ священника крестить ребенка с большим родимым пятном
В Челябинской области откажутся от «химии» в уборке дорог
Застрявший в Бельгии на четверть века уроженец Челябинска получил паспорт
Вместо оплаты проезда пассажир приставил к горлу таксиста нож в Челябинской области
«Да что вы понимаете в урбанизме!»: челябинский центр адаптации осужденных делает 3D-заборы и воркаут-площадки
СПИД-центр в Челябинске признали лучшим в стране