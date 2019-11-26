Депутаты ЗСО утвердили канидатуру Уполномоченного по правам человека в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-26T10:20:13+03:00

Антону Шарпилову 31 год. Службу в армии он проходил в спецназе ВМФ. Фото: соцсети.

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Во вторник, 26 ноября, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области согласовали кандидатуру регионального Уполномоченного по правам человека.

Должность стала вакантной после того, как в сентябре решением губернатора Алексея Текслера омбудсмен Маргарита Павлова стала членом Совета Федерации от Челябинской области.

В ноябре глава региона предложил кандидатуру 31 летнего Антона Шарпилова.

«На должность уполномоченного по правам человека вношу кандидатуру Антона Шарпилова. Хоть он еще молод, но у него большой опыт общественной работы. Антон Юрьевич — член Общественной палаты области, возглавляет региональное отделение «Поискового движения России», руководил «Областным центром дополнительного образования детей». В общем, много взаимодействует с подрастающим поколением. Определенно, в нем есть нацеленность на результат, огромное желание помогать людям, защищать их интересы» — сообщил Текслер в своих аккаунтах в соцсетях.

Антон Шарпилов челябинец, агроинженер по образованию. В армии служил в спецназе ВМФ.К

Кандидатуру Шарпилова согласовала Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Депутаты ЗСО отметили, что Антон Шарпилов положительно зарекомендовал себя на прежних должностях. В ответ Уполномоченный сказал:

— Рассчитываю на конструктивную работу с депутатами: вы знаете об острых проблемах наших граждан. Только в этом году в аппарат Уполномоченного поступило более шести тысяч обращений. В каждом случае разбираться нужно индивидуально. Где-то требуется и законодательная проработка.

Шарпилов поклялся защищать права человека в соответствии с законом. Уполномоченного поздравил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш, заявив, что это очень почетная работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU