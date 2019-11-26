2019-11-26T10:20:13+03:00
Общество

Депутаты ЗСО утвердили канидатуру Уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Им стал Антон Шарпилов
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Антону Шарпилову 31 год. Службу в армии он проходил в спецназе ВМФ. Фото: соцсети.Антону Шарпилову 31 год. Службу в армии он проходил в спецназе ВМФ. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 ноября, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области согласовали кандидатуру регионального Уполномоченного по правам человека.

Должность стала вакантной после того, как в сентябре решением губернатора Алексея Текслера омбудсмен Маргарита Павлова стала членом Совета Федерации от Челябинской области.

В ноябре глава региона предложил кандидатуру 31 летнего Антона Шарпилова.

«На должность уполномоченного по правам человека вношу кандидатуру Антона Шарпилова. Хоть он еще молод, но у него большой опыт общественной работы. Антон Юрьевич — член Общественной палаты области, возглавляет региональное отделение «Поискового движения России», руководил «Областным центром дополнительного образования детей». В общем, много взаимодействует с подрастающим поколением. Определенно, в нем есть нацеленность на результат, огромное желание помогать людям, защищать их интересы» — сообщил Текслер в своих аккаунтах в соцсетях.

Антон Шарпилов челябинец, агроинженер по образованию. В армии служил в спецназе ВМФ.К

Кандидатуру Шарпилова согласовала Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Депутаты ЗСО отметили, что Антон Шарпилов положительно зарекомендовал себя на прежних должностях. В ответ Уполномоченный сказал:

— Рассчитываю на конструктивную работу с депутатами: вы знаете об острых проблемах наших граждан. Только в этом году в аппарат Уполномоченного поступило более шести тысяч обращений. В каждом случае разбираться нужно индивидуально. Где-то требуется и законодательная проработка.

Шарпилов поклялся защищать права человека в соответствии с законом. Уполномоченного поздравил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш, заявив, что это очень почетная работа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трактор» сразится с ЦСКА — обладателем Кубка Гагарина
В Челябинской области автомобилистка погибла, врезавшись в автозак ГУФСИН
Средний депозит южноуральца в шесть раз ниже, чем у москвича
«Пусть лечится!»: жители Челябинска вступились за семью, которую попросили вернуть миллион, собранный на лечение дочери
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
«Кого-то тысячу, кого-то двадцать»: в Миассе учителей заставляют вернуть отпускные
В Челябинске родители спасли дочь-школьницу, решившую покончить с собой
Газета «Челябинский рабочий» снова появилась в киосках
В Челябинске согласовали кандидатуру на пост омбудсмена
Двухлетний ребенок выпал с четвертого этажа в Челябинской области
В Челябинске два человека попали в больницу после ДТП на «зебре»
Предприниматели устроили свалку на улице Кирова в Челябинске
Дорожники ответили, почему залили реагентом дороги в Челябинске
Ученые зауралья создали огнетушитель, который борется с пламенем при помощи звука
В Челябинской области мошенники придумали автокатастрофу и собирали деньги на операцию для здорового ребенка
«В грязных клетках без еды»: волонтеры забрали собак из питомника в Златоусте
Парень из Челябинской области, которого звали Пельмень, теперь стал Билетом
В Челябинске могут появиться новые выделенки для общественного транспорта
Трогательное спасение собаки из-подо льда засняли в Кургане
Проект рекультивации городской свалки в Челябинске наконец-то одобрили
Журналистка рассказала о малоизвестной улице в центре Челябинска
Курганская епархия осудила отказ священника крестить ребенка с большим родимым пятном
В Челябинской области откажутся от «химии» в уборке дорог
Застрявший в Бельгии на четверть века уроженец Челябинска получил паспорт
Вместо оплаты проезда пассажир приставил к горлу таксиста нож в Челябинской области
«Да что вы понимаете в урбанизме!»: челябинский центр адаптации осужденных делает 3D-заборы и воркаут-площадки
СПИД-центр в Челябинске признали лучшим в стране