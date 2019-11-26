2019-11-26T11:07:43+03:00
Общество

Средний депозит южноуральца в шесть раз ниже, чем у москвича

Зато наши земляки больше стали доверять банкам для хранения своих денег
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Среднестатистический депозит на Южном Урале не дотягивает даже до 150 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на РИА Новости.

Согласно рейтингу регионов по размеру банковских вкладов населения, Челябинская область занимает 32-ю строчку.

— Не густо. Какие доходы, такие и накопления, зарплаты растут медленно, незначительно, тем и обусловлено, — рассуждают авторы «Челябушки». — Есть положительный момент: носить деньги в банки для сбережений жители региона стали в три раза чаще.

На первой строчке рейтинга — Москва. Там средняя сумма одного накопительного вклада среднестатистического жителя — 822 тысячи рублей.

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@TrueKPRU
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