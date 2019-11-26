В Челябинской области автомобилистка погибла, врезавшись в автозак ГУФСИН

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-26T11:30:31+03:00

Водитель иномарки скончалась на месте. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Она выехала на «встречку» [видео]

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ДТП произошло сегодня утром, 26 ноября, под Челябинском. На подъезде к поселку Рощино в Сосновском районе водитель за рулем Renault Symbol врезалась в грузовик ГУФСИН.

— Водитель КАМАЗа спускался с виадука (мост через овраг, ущелье — прим. авт.) в сторону поселка Рощино. Во встречном направлении двигался Renault Symbol. Напротив остановки произошло столкновение. 32-летняя водитель иномарки погибла на месте, — рассказали в Управление ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло под Челябинском.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сейчас госавтоинспекторы выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/746107" frameborder="0"></iframe> ДТП с КАМАЗом ГУФСИН на трассе под Челябинском.Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU