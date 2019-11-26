В Челябинской области автомобилистка погибла, врезавшись в автозак ГУФСИН
ДТП произошло сегодня утром, 26 ноября, под Челябинском. На подъезде к поселку Рощино в Сосновском районе водитель за рулем Renault Symbol врезалась в грузовик ГУФСИН.
— Водитель КАМАЗа спускался с виадука (мост через овраг, ущелье — прим. авт.) в сторону поселка Рощино. Во встречном направлении двигался Renault Symbol. Напротив остановки произошло столкновение. 32-летняя водитель иномарки погибла на месте, — рассказали в Управление ГИБДД по Челябинской области.
ДТП произошло под Челябинском.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Сейчас госавтоинспекторы выясняют обстоятельства и причины ДТП.
ДТП с КАМАЗом ГУФСИН на трассе под Челябинском.Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU