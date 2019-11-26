«Трактор» сразится с ЦСКА — обладателем Кубка Гагарина

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-26T11:46:03+03:00

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Несмотря на ряд поражений, столичный клуб сейчас занимает первое место в Западной конференции КХЛ. «Трактор» пока выбирается их глубин турнирной таблицы. Недавняя «сухая» победа над нижегородским «Торпедо» должна добавить уверенности клубу. Сейчас от заветной восьмерки команду отделяет 11 очков. А если учесть, что за победу в «регулярке» начисляется только два балла, то битва за зону плей-офф для черно-белых предстоит очень сложная.

Нынче самыми «забивными» у челябинцев являются легионеры: Томаш Гика, Эндрю Кейлоф, Лукаш Седлак. Парни набрали больше всех очков за результативность.

У ЦСКА всех «крушит» первое звено нападения: Капризов — Вей — Григоренко. Кирилл Капризов сейчас с 28 (15+13) очками входит в число лучших бомбардиров лиги.

С армейцами «Трактор» играет почти на равных. В КХЛ команды сыграли 24 матча. В 10 победу праздновали черно-белые, в 12 — ЦСКА (плюс две победы в серии буллитов).

Начало матча «Трактор» — ЦСКА сегодня, 26 ноября в 19.00 (ЛА «Трактор»).

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ИСТОЧНИК KP.RU