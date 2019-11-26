Все сервисы в одном месте: челябинские разработчики завершили слияние региональных приложений

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-26T12:12:01+03:00

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Мобильное приложение «Умный домофон» переезжает. В связи с востребованностью сервиса у южноуральцев, компания «Интерсвязь» перенесла функциональные возможности «Умного домофона» в основное популярное приложение. Теперь пользователи современных домофонных устройств смогут открывать двери своего подъезда через бесплатное приложение «Интерсвязь. Умный город».

«Умными домофонами» пользуются свыше 150 000 южноуральских семей. Технология стала неотъемлемой частью Умного города. Поэтому в компании было принято решение о переносе системы в главное приложение, которым уже пользуются более 1 млн. человек. В нем объединены все полезные и востребованные сервисы Уральского региона: от оплаты коммунальных услуг до оформления заявок на вывоз мусора, записи к врачу и поиску свободных парковочных мест.

«Перенос сервиса «Умный домофон» в основное приложение «Интерсвязь. Умный город» — само по себе масштабное событие. Мы готовились к этому больше полугода, тщательно отрабатывая все технические нюансы, — подчеркивает руководитель группы мобильной разработки компании «Интерсвязь» Рустам Гумеров. — Для того, чтобы открыть дверь подъезда, принять видеозвонок, просмотреть видеоархив и воспользоваться другими возможностями теперь не нужно отдельно скачивать и запускать приложение «Умный домофон». Все его функции успешно перенесены в единое и универсальное приложение компании «Интерсвязь».

Функция «Умный домофон» внутри мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город» уже доступна пользователям смартфонов на Android. С 30 ноября такая же возможность появится у владельцев iPhone. В случае, если на смартфоне пользователя установлены оба мобильных приложения, видеозвонки с домофона в приоритете будут проходить именно на основное — «Интерсвязь. Умный город». Если у пользователя установлено лишь приложение «Умный домофон», каждый раз при звонке ему будет приходить уведомление о том, что работа сервиса переносится. Чтобы сервис «Умный домофон» стал доступен в главном мобильном приложении, достаточно скачать последние обновления.

Для удобства пользователей работа отдельного старого сервиса «Умный домофон» будет обеспечена еще в течение нескольких месяцев. По словам специалистов, этого времени достаточно, чтобы оповестить об изменениях всех пользователей системы. Напомним, на сегодняшний день сервисом домофонии, (включая «Теледомофон»), на Южном Урале пользуются свыше 300 000 человек в 16 городах присутствия компании «Интерсвязь».

Основное приложение компании «Интерсвязь. Умный город» на сегодняшний день является одним из самых масштабных и удобных сервисов в регионе. Помимо набора «стандартных» функций, таких как техподдержка и возможность оплаты услуг оператора связи, мобильное приложение стало эффективным инструментом управления «Умным городом». С помощью сервиса можно записаться к врачу, обратиться в ЖЭК, оплатить коммунальные услуги, найти свободные парковочные места, а теперь и принимать видеозвонки прямо с домофона, установленного на подъезде пользователя. Аналитики компании подсчитали: мобильное приложение «Интерсвязь» устанавливается новыми пользователями дважды в минуту.

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