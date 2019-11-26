2019-11-26T12:27:39+03:00
Общество

В Челябинске пройдет финал чемпионата по современным уличным танцам

Зрителей ждут выступления лучших танцоров страны
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В воскресенье, 1 декабря, в конгресс-холле Центра Международной торговли состоится международный Energy чемпионат по хип-хопу и брейк-дансу. В Челябинск съедутся сильнейшие танцоры страны, занявшие призовые места в региональных соревнованиях.

— Призовой фонд соревнований — 270 000 рублей. Помимо денежных призов, победители получат дипломы и кубки, — сообщают организаторы.

Специальным гостем чемпионата станет уральский дуэт Lovanda, жанр которого сами авторы, Паша и Лала, определяют как «комбинацию чернокожей музыки в духе soul/disco с дыханием soulful house/future beats».

Организаторы чемпионата — управление по делам молодежи Администрации г.Челябинска, Челябинская федерация хип-хоп культуры и школа танцев Brooklyn.

Билеты на чемпионат Energy можно приобрести в городских зрелищных кассах и на сайте.

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