В Челябинске пройдет финал чемпионата по современным уличным танцам
В воскресенье, 1 декабря, в конгресс-холле Центра Международной торговли состоится международный Energy чемпионат по хип-хопу и брейк-дансу. В Челябинск съедутся сильнейшие танцоры страны, занявшие призовые места в региональных соревнованиях.
— Призовой фонд соревнований — 270 000 рублей. Помимо денежных призов, победители получат дипломы и кубки, — сообщают организаторы.
Специальным гостем чемпионата станет уральский дуэт Lovanda, жанр которого сами авторы, Паша и Лала, определяют как «комбинацию чернокожей музыки в духе soul/disco с дыханием soulful house/future beats».
Организаторы чемпионата — управление по делам молодежи Администрации г.Челябинска, Челябинская федерация хип-хоп культуры и школа танцев Brooklyn.
Билеты на чемпионат Energy можно приобрести в городских зрелищных кассах и на сайте.
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