В Челябинске будут штрафовать назойливых попрошаек

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-26T17:27:49+03:00

Штрафы для попрошаек будут от 1 до 3 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рублем накажут тех, кто преграждает путь прохожим и хватает их за руки

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Для города уже стало обычной картиной, когда между рядов машин на светофоре снуют инвалиды или женщины с младенцами. Тем самым, они нарушают ПДД, подвергая опасности себя и других. За полгода полицейские составили более 30 протоколов на просящих милостыню на дороге.

Нередко бродяги пристают к прохожим у храмов или в переходах. И если одни просят милостыню скромно, то другие действуют нагло.

Сегодня, 26 ноября, депутаты регионального Заксобрания приняли в первом чтении поправки сразу в два закона — о соблюдении общественного порядка и об административных правонарушениях в области. Попрошайкам будут выписывать штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Такая практика есть и в других регионах.

— Наказуемым считается навязчивое приставание к гражданам на улицах или в других общественных местах с целью гадания, попрошайничества: хватание за руки, за одежду, личные предметы. Ситуация, когда человек в пассивной форме просит милостыню (молча стоит с протянутой рукой, табличкой) не носит противоправного характера,- пояснил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.

Наказывать за попрошайничество будет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU