Облсуд повторно оправдал убийцу 14-летней школьницы из Сатки
Челябинский областной суд повторно рассмотрел дело на Григория Ильина, который получил 14 лет тюрьмы за убийство школьницы из Сатки. Напомним, трагедия произошла два года назад. Педофил напал на девочку в лесополосе и попытался изнасиловать. Школьнице удалось вырваться, но убежать ей Ильин не дал. Он догнал девочку и нанес ей множество ударов ножом.
Южноуральца судили по двум статьям — за убийство и попытку изнасилования. Но суд посчитал, что доказательств по второй статье недостаточно, и оправдал по ней рецидивиста. Родители подали апелляцию в Верховный Суд РФ.
— Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрела апелляционное представление и жалобу потерпевшей по уголовному делу, отменила приговор, вернув уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Прокурор снова настаивал, чтобы Ильина осудили по обеим статьям. Но суд вновь счел недоказанным обвинение в покушении на изнасилование и оправдал южноуральца. Приговор — 14 лет лишения свободы, компенсация морального вреда матери ребенка в миллион рублей и ограничение свободы на 1,6 лет после освобождения из колонии.
— С учетом позиции стороны обвинения, свое мнение о законности или незаконности приговора суда сторона обвинения выскажет после тщательного изучения копии приговора и протокола судебного заседания, — добавила Наталья Мамаева.
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