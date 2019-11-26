Облсуд повторно оправдал убийцу 14-летней школьницы из Сатки

СЕГОДНЯ 18:22 2019-11-26T18:31:23+03:00

Родители подали апелляцию в Верховный Суд РФ. Но дело вернули на рассмотрение в областной суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Челябинский областной суд повторно рассмотрел дело на Григория Ильина, который получил 14 лет тюрьмы за убийство школьницы из Сатки. Напомним, трагедия произошла два года назад. Педофил напал на девочку в лесополосе и попытался изнасиловать. Школьнице удалось вырваться, но убежать ей Ильин не дал. Он догнал девочку и нанес ей множество ударов ножом.

Южноуральца судили по двум статьям — за убийство и попытку изнасилования. Но суд посчитал, что доказательств по второй статье недостаточно, и оправдал по ней рецидивиста. Родители подали апелляцию в Верховный Суд РФ.

— Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрела апелляционное представление и жалобу потерпевшей по уголовному делу, отменила приговор, вернув уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Прокурор снова настаивал, чтобы Ильина осудили по обеим статьям. Но суд вновь счел недоказанным обвинение в покушении на изнасилование и оправдал южноуральца. Приговор — 14 лет лишения свободы, компенсация морального вреда матери ребенка в миллион рублей и ограничение свободы на 1,6 лет после освобождения из колонии.

— С учетом позиции стороны обвинения, свое мнение о законности или незаконности приговора суда сторона обвинения выскажет после тщательного изучения копии приговора и протокола судебного заседания, — добавила Наталья Мамаева.

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