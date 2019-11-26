2019-11-27T08:49:53+03:00
Экономика

Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения стороны планируют совместно осуществлять консультационную поддержку экспортно ориентированных предприятий
Поделиться:
Совместная работа с «Агроэкспортом» будет направлена, в первую очередь, на консолидацию усилий экспортно ориентированных компанийСовместная работа с «Агроэкспортом» будет направлена, в первую очередь, на консолидацию усилий экспортно ориентированных компаний
Изменить размер текста:

21 ноября в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ заключили соглашение о сотрудничестве и обмене опытом по вопросам реализации экспортного потенциала российского АПК.

В рамках соглашения стороны планируют совместно осуществлять консультационную поддержку экспортно ориентированных предприятий российского АПК, а также проводить совместные мероприятия с целью популяризации на внешних рынках экспортируемой российской продукции.

Виталий Сергейчук, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ: «Одной из ключевых стратегических задач группы ВТБ на зерновом рынке является обеспечение производителей зерна стабильным и долгосрочным спросом на продукцию, гарантированным с точки зрения логистических возможностей. Совместная работа с «Агроэкспортом» будет направлена, в первую очередь, на консолидацию усилий экспортно ориентированных компаний АПК, координацию экспортных товарных потоков, а также развитие новых рынков и проектов».

Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК: «Соглашение с ВТБ – это часть работы по выстраиванию системы поддержки аграрного экспорта в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Наши совместные усилия позволят повысить информированность компаний-экспортеров о тех возможностях, которые существуют для продвижения российской продукции на зарубежные рынки».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Они не люди?»: заключенных в Челябинской области накормили просроченным творогом
Новый терминал аэропорта «Игорь Курчатов» принял первых пассажиров
Жильцам аварийного дома в Челябинской области предложили переехать в бомжатник
Глава Челябинска Наталья Котова потеряла брата
Челябинск может погрузиться в гарь пожаров, происходящих на озере Курочкино
Для горнолыжников запускают мультимодальный маршрут до Миасса
Девушку не взяли на работу в Магнитогорске из-за припухшей верхней губы
Жители Челябинска помогли накормить младенца молодому отцу
В Челябинской области похолодает до -18 градусов
Жители Челябинска увидели в один день гало и световой столб
Кофе с тараканом выпил житель Магнитогорска в местном кафе
В Челябинской области вынесли приговор фигурантам громкого дела о покупке детсада
Девочка из Челябинской области скопила деньги на «волосы» маме, которая лишилась кудрей после химиотерапии