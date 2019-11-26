На должность главного архитектора Челябинска заявились девять кандидатов

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-26T19:11:38+03:00

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Сегодня, 26 ноября, документы на должность главного архитектора Челябинска подали урбанист Лев Владов и преподаватель кафедры архитектуры ЮУрГУ, член Союза архитекторов России Алексей Афанасьев.

— Отбор начался на этапе подачи доков: дверь на этаж приемной комиссии закрыта, домофона нет, нужно ломиться в дверь. А на этаже у 501 кабинета, куда нужно подавать, нет таблички. А так меня очень тепло приняли, сотрудники КГА делали селфи и высказывали надежды, что теперь будем часто видеться. Милота, — написал в соцсетях Лев Владов.

Такой пост выложил Лев Владов в «Инстаграме».

Как сообщили в мэрии, всего на конкурс пока заявились девять кандидатов. Шесть из них — архитекторы, остальные трое: инженер, дизайнер и урбанист. Завтра, 27 ноября, последний день, когда можно подать документы. 29 ноября комиссия обсудит кандидатуры, а 3 декабря пройдет собеседование с каждым претендентом.

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ИСТОЧНИК KP.RU