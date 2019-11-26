2019-11-26T19:59:44+03:00
Общество

Девочка из Челябинской области скопила деньги на «волосы» маме, которая лишилась кудрей после химиотерапии

Пятилетней крохе удалось собрать больше 11 тысяч
Валентина ВАГАНОВА
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5-летняя Алиса целый год копила деньги на новую прическу для мамы. Фото героев публикации5-летняя Алиса целый год копила деньги на новую прическу для мамы. Фото героев публикации
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У 31-летней Анжелы Мостововой из Магнитогорска в прошлом году обнаружили рак. Чтобы выкарабкаться, ей пришлось пережить семь курсов химиотерапии. От них у девушки выпали красивые кудрявые волосы. Пятилетней Алисе стало жалко маму, и она решила подарить ей новую прическу — зизи-косички из искусственных волос. Эту прическу малышка увидела по телевизору.

До болезни у Анжелы были длинные кудрявые волосы. Фото героев публикации

До болезни у Анжелы были длинные кудрявые волосы. Фото героев публикации

Девочка целый год откладывала в копилку деньги, которые ей дарили родственники на день рождения и другие праздники. Свой план она не раскрывала даже бабушке и дедушке, с которыми жила, пока мама была в больнице.

— Когда мы осенью вскрыли копилку, оказалось, что Алиса скопила даже больше нужного — 11 тысяч рублей. На работу мастера и материалы нужно 7 тысяч. Алиса даже не считала деньги, так как не умеет пока, просто старалась откладывать как можно больше, — рассказала Анжела сайту Hornews.com.

Алиса предложила маме сделать зизи-косички. Фото героев публикации

Алиса предложила маме сделать зизи-косички. Фото героев публикации

Волосы начали понемногу отрастать. Когда их длины стало достаточно, к ним приплели косички. Сейчас Анжела ходит по больнице и по дому со стильной прической. И она ей, кстати, очень идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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