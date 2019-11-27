2019-11-27T05:34:34+03:00
Общество

Кофе с тараканом выпил житель Магнитогорска в местном кафе

Ирина КАРЕЛИНА
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Тараканья лапка прилипла к стаканчику. Фото: Андрей Белогорцев.Тараканья лапка прилипла к стаканчику. Фото: Андрей Белогорцев.
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В Магнитогорске мужчина зашел перекусить в кулинарию. Отпил кофе и увидел прилипшую к стене тараканью лапку. На дне одноразового стаканчика он обнаружил и само насекомое.

— Это был здоровенный таракан. Как сотрудник кулинарии мог не заметить его при приготовлении напитка, я не понимаю! Попросил книгу жалоб и предложений. Выглядела она почти также, как этот кофе, — рассказал Андрей Белогорцев в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Подписчики паблика негодуют вместе с автором поста.

— По-моему, жалобная книга развалилась, потому что из нее выдрали все страницы с жалобами, — написала Галина Щербакова.

Вот такая книга жалоб. Фото: Андрей Белогорцев.

Вот такая книга жалоб. Фото: Андрей Белогорцев.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В БЛЮДЕ ПОПАЛСЯ ЛИШНИЙ ИНГРЕДИЕНТ (ВОЛОС, НАСЕКОМОЕ)

* Сфотографировать поданное в кафе блюдо с инородным телом.

* Обратиться с проблемой к официанту. Можно требовать замены блюда, его исключения из чека или предоставления полностью бесплатного обеда.

* Не отдавать блюдо официанту, пока между вами не будет достигнуто согласие.

* Написать свое впечатление о заведении в книге жалоб и предложений или на официальном сайте заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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