Кофе с тараканом выпил житель Магнитогорска в местном кафе
В Магнитогорске мужчина зашел перекусить в кулинарию. Отпил кофе и увидел прилипшую к стене тараканью лапку. На дне одноразового стаканчика он обнаружил и само насекомое.
— Это был здоровенный таракан. Как сотрудник кулинарии мог не заметить его при приготовлении напитка, я не понимаю! Попросил книгу жалоб и предложений. Выглядела она почти также, как этот кофе, — рассказал Андрей Белогорцев в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Подписчики паблика негодуют вместе с автором поста.
— По-моему, жалобная книга развалилась, потому что из нее выдрали все страницы с жалобами, — написала Галина Щербакова.
Вот такая книга жалоб. Фото: Андрей Белогорцев.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В БЛЮДЕ ПОПАЛСЯ ЛИШНИЙ ИНГРЕДИЕНТ (ВОЛОС, НАСЕКОМОЕ)
* Сфотографировать поданное в кафе блюдо с инородным телом.
* Обратиться с проблемой к официанту. Можно требовать замены блюда, его исключения из чека или предоставления полностью бесплатного обеда.
* Не отдавать блюдо официанту, пока между вами не будет достигнуто согласие.
* Написать свое впечатление о заведении в книге жалоб и предложений или на официальном сайте заведения.
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