Жители Челябинска увидели в один день гало и световой столб
Будто сразу три солнца светят на небе. Именно так выглядит гало. Возникает оно из-за отражения и преломления солнечного света ледяными кристаллами. Для этого нужны яркий свет, крепкий мороз и высокая влажность. Все эти факторы совпали 25 ноября в Челябинске, и горожане увидели чудо природы.
Гало в Челябинске. Фото: Александр Воронин
В тот же день челябинцы запечатлели на фото еще и световой столб. Это вертикальные колонны солнечного света, поднимающиеся от земли высоко в небо. И это тоже вид гало, так как у них одна природа появления. Чаще всего световые столбы можно наблюдать зимой, когда ледяные кристаллы при отрицательных температурах образуются в более низких слоях атмосферы. И гало, и световой (солнечный) столб окрашены в радужные цвета.
Световой столб в Челябинске. Фото: Юлия Ведерникова, соцсети.
Жители Челябинска фотографировали необычные природные явления в разных частях города и делились снимками в соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU