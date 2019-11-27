В Челябинской области похолодает до -18 градусов
Относительно теплые для конца ноября дни да пусть не вводят челябинцев в заблуждение. Нынешней ночью на Южном Урале похолодает до -17...-18 градусов, сообщает Челябинский гидрометцентр.
Такую температуру синоптики обещают по области при прояснении. Правда, будет она не по всей территории региона, а только местами. В Челябинске в ночь на четверг, 28 ноября, всего -9...-11 градусов. В ночь на пятницу уже теплее, но всего на два градуса.
До конца рабочей недели дневные температуры на Южном Урале -2...-7, в Челябинске -2...-4. Осадков в Гидрометцентре не обещают.
В начале следующей недели станет чуть-чуть прохладнее: -5...-7. Однако в целом температура остается комфортной.
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ИСТОЧНИК KP.RU