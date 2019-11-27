Девушку не взяли на работу в Магнитогорске из-за припухшей верхней губы

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-27T07:23:50+03:00

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20-летняя Яна Тюменева не смогла устроиться на работу из-за особенности своей внешности. Верхняя губа девушки выглядит припухшей из-за дефекта кровеносного сосуда. Работодатели предположили, что это может отпугнуть клиентов, и отказали девушке в месте. Правда, при этом ей предложили работу на другой вакансии, которая не связана со встречами. Об этом Яна сама рассказала в социальных сетях.

— Возможно, у вас появится желание что-то скорректировать. Я понимаю, как вам дискомфортно. Понимаю вашу реакцию. Мне крайне неприятно это говорить, но реальность такова, что люди в Магнитогорске к этому не готовы. Да, мы проталкиваем идеи о принятии себя, но до такой степени у нас это не распространено. Прошу еще раз меня простить, — отказала Яне кадровик магнитогорского агентства недвижимости.

Когда пост Яны разлетелся по СМИ, компания заявила, что причиной отказа стал не дефект, а недостаточный опыт девушки. Также в компании перед девушкой извинились.

— Если девушка полагает, что имела место дискриминация, за защитой своих прав она может обратиться в суд, — комментирует ситуацию специалист по трудовому праву.

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ИСТОЧНИК KP.RU