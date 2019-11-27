2019-11-27T07:44:56+03:00
Общество

Для горнолыжников запускают мультимодальный маршрут до Миасса

Первый поезд отправится от станции Челябинск уже 7 декабря
Лидия ПЕСКОВА
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Горы зовут.Горы зовут.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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В следующую субботу, 7 декабря, на Южном Урале будет запущен мультимодальный маршрут из Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Маршрут действует третий год. Этой зимой расписание электричек и автобусов — прежнее.

Электропоезд из Челябинска отправляется в 8.35 и прибывает в Миасс в 09.50. Автобус от станции Миасс отъезжает в 10.10 и прибывает в «Солнечную долину» в 10.35.

Из «Солнечной долины» автобус выезжает в 16.20. Поезд из Миасса отправляется в 17.16 и прибывает в Челябинск в 18.32.

Расписание.

Расписание.

Билет «выходного дня» включают в себя проезд на поезде и автобусе в обе стороны, а также безлимитный ски-пасс на шесть часов. Взрослому он обойдется в 1400 рублей, школьникам и студентам в 1200, детям до 7 лет — 600 рублей.

Проездной без ски-пасса на одного человека тоже стоит 600 рублей.

Билеты продаются в кассе вокзала Челябинск-Пригородный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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