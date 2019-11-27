2019-11-27T08:55:18+03:00
Общество

Глава Челябинска Наталья Котова потеряла брата

Владимир Котов больше десяти лет руководил Сосновским районом
Лидия ПЕСКОВА
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Владимир Котов. Фото: "Деловой квартал".Владимир Котов. Фото: "Деловой квартал".
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Брат главы Челябинска Натальи Котовой скончался после продолжительной болезни в ночь на среду, 27 ноября. Владимиру Петровичу было 67 лет, он страдал заболеванием сердца. Как и сестра, ранее Владимир Котов занимал высокую административную должность.

В 2006 по 2016 года Владимир Котов руководил Сосновским районом Челябинской области. По специальности он был агрономом, окончил Свердловский сельскохозяйственный институт. Свою карьеру Владимир Котов начинал с должности секретаря комсомольского комитета в совхозе «Муслюмовский». В 90-2000-е годы работал в региональном минсельхозе. С января 2006 года исполнял обязанности главы Сосновского муниципального района. Ушел в отставку добровольно в 2016 году.

При Владимире Котове в Сосновском районе стали массово строить жилые микрорайоны и коттеджные поселки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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