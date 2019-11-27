Глава Челябинска Наталья Котова потеряла брата
Брат главы Челябинска Натальи Котовой скончался после продолжительной болезни в ночь на среду, 27 ноября. Владимиру Петровичу было 67 лет, он страдал заболеванием сердца. Как и сестра, ранее Владимир Котов занимал высокую административную должность.
В 2006 по 2016 года Владимир Котов руководил Сосновским районом Челябинской области. По специальности он был агрономом, окончил Свердловский сельскохозяйственный институт. Свою карьеру Владимир Котов начинал с должности секретаря комсомольского комитета в совхозе «Муслюмовский». В 90-2000-е годы работал в региональном минсельхозе. С января 2006 года исполнял обязанности главы Сосновского муниципального района. Ушел в отставку добровольно в 2016 году.
При Владимире Котове в Сосновском районе стали массово строить жилые микрорайоны и коттеджные поселки.
ИСТОЧНИК KP.RU