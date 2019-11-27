2019-11-27T09:15:07+03:00
Общество

Жильцам аварийного дома в Челябинской области предложили переехать в бомжатник

К тому же стены нового дома заросли мхом
Лидия ПЕСКОВА
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В этом доме недавно обрушился потолок. Фото: "Гражданский патруль".В этом доме недавно обрушился потолок. Фото: "Гражданский патруль".
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Жители старого двухэтажного дома по улице Советской, 1, где в октябре обрушился потолок, отказались переезжать в маневренный фонд, который им предоставила мэрия. Предложенное жилье ничуть не лучше их аварийного. Люди бояться застрять в новом доме на долгие годы.

В таких условиях людям предлагает жить мэрия. Фото: "Гражданский патруль".

В таких условиях людям предлагает жить мэрия. Фото: "Гражданский патруль".

— Людям предложили переехать в общежитие на улицу Румянцева. Но это же настоящие трущобы с бомжатником на первом этаже, который используют вместо туалета все желающие. А стены общежития до самого потолка заросли мхом. Люди бояться застрять там навеки, — говорит активист общественной организации «Гражданский патруль» в Златоусте Андрей Королев.

В общежитии повсюду плесень. Фото: "Гражданский патруль".

В общежитии повсюду плесень. Фото: "Гражданский патруль".

Чтобы помочь землякам найти достойное и безопасное место для жизни, «Гражданский патруль» написал жалобу в прокуратуру. Общественники полагают, что с их помощью силовики заставят мэрию найти другие квадратные метры для переселения нескольких семей с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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