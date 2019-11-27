Новый терминал аэропорта «Игорь Курчатов» принял первых пассажиров

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-27T09:27:11+03:00

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В среду, 27 ноября новый терминал аэропорта Баландино в Челябинске встретил и проводил первых пассажиров.

В аэропорту называют первых пассажиров большим событием, но все же их встречу не считают официальным открытием терминала. Оно ориентировочно состоится в начале декабря. Ожидается визит губернатора и кого-то из федеральных чиновников.

Новый терминал очень просторный.Фото: Андрей АБРАМОВ

Новый терминал аэропорта занимает площадь в 16,5 тысяч кв. м. В нем четыре этажа — один технический. Пассажиры смогут использовать телетрапы, однако эта опция остается на усмотрение авиакомпании. В зале прилета сделали две багажные ленты, а у главного входа парковка на 500 мест.

В здании много света.Фото: Андрей АБРАМОВ

В аэропорту обновили ограждение, перроны и реконструируют взлетно-посадочную полосу. Она должна получить III категорию от международной организации гражданской авиации. Это значит, что самолеты всех габаритов смогут садиться в любую погоду. Для российских аэропортов это пока большая редкость.

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ИСТОЧНИК KP.RU