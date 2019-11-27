«Они не люди?»: заключенных в Челябинской области накормили просроченным творогом

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-27T09:53:27+03:00

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Компания «Оптовые решения», которая занимается переработкой сырого молока в Увельском районе Челябинской области, уже второй раз пытается накормить южноуральцев некачественным продуктом.

Летом этого года во время внеплановой проверки на производстве Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сливочном масле. Молочный заводик оштафовали на 20 тыс. рублей. А на днях эксперты, анализируя электронные документы по федеральной базе «Меркурий», обнаружили, что сотрудник предприятия оформил несколько сопроводительных бумагах на просроченный творог.

— Ветеринарные сопроводительные документы были оформлены на 18 кг творога «Kamella», срок годности которого истек в начале ноября. Данная продукция была направлена в исправительную колонию №6, которая находится в Копейске, — говорят в пресс-службе Россельхознадзора.

За выдачу документов на продукцию с истекшим сроком годности юридическому лицу вынесли предостережение. Просроченные продукты должны утилизироваться или уничтожаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU