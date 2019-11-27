Молодой вор застрял в оконной решетке храма на Алом поле в Челябинске
Житель Троицка попытался ограбить Храм Александра Невского на Алом поле в Челябинске. 24-летний парень залез в церквушку в ночь на субботу, 23 ноября. Однако уйти с похищенным не получилось.
— Чтобы пробраться внутрь, молодой человек отогнул решетку на окне подвала. В храме он действовал со знанием дела: вскрыл два ящика для пожертвований, выгреб деньги. А когда собрался на выход, понял, что к храму уже подъехали наши сотрудники, — рассказывают в охранном предприятии «Витязь».
Троичанин обчистил два ящика для пожертвований. Фото: охранное предприятие "Витязь".
Парень пытался выбраться из храма через окно. Но в спешке не смог пролезть через небольшое отверстие и застрял в решетке. Здесь его и задержали стражи порядка.
Парнишка щуплый, но вылезти назад не смог. Фото: охранное предприятие "Витязь".
Деньги вернули церкви, а заезжего вора отправили в Центральный отдел полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU