2019-11-27T10:55:32+03:00
Общество

Молодой вор застрял в оконной решетке храма на Алом поле в Челябинске

Там его и задержали сотрудники охранного предприятия
Лидия ПЕСКОВА
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В храм воришка проник, отогнув решетку на окне подвала. Фото: Челябинская епархия.В храм воришка проник, отогнув решетку на окне подвала. Фото: Челябинская епархия.
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Житель Троицка попытался ограбить Храм Александра Невского на Алом поле в Челябинске. 24-летний парень залез в церквушку в ночь на субботу, 23 ноября. Однако уйти с похищенным не получилось.

— Чтобы пробраться внутрь, молодой человек отогнул решетку на окне подвала. В храме он действовал со знанием дела: вскрыл два ящика для пожертвований, выгреб деньги. А когда собрался на выход, понял, что к храму уже подъехали наши сотрудники, — рассказывают в охранном предприятии «Витязь».

Троичанин обчистил два ящика для пожертвований. Фото: охранное предприятие "Витязь".

Троичанин обчистил два ящика для пожертвований. Фото: охранное предприятие "Витязь".

Парень пытался выбраться из храма через окно. Но в спешке не смог пролезть через небольшое отверстие и застрял в решетке. Здесь его и задержали стражи порядка.

Парнишка щуплый, но вылезти назад не смог. Фото: охранное предприятие "Витязь".

Парнишка щуплый, но вылезти назад не смог. Фото: охранное предприятие "Витязь".

Деньги вернули церкви, а заезжего вора отправили в Центральный отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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