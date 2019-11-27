Кого штрафовать? Челябинцы обсуждают закон об активном попрошайничестве

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-27T12:13:13+03:00

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Накануне южноуральские парламентарии разделили попрошайничество на активное и пассивное. Поясним: навязчивое приставание в общественных местах с целью гадания, выманивания денег, а также хватание за руки, одежду и личные предметы с целью купли-продажи и обмена будет записываться в актив и штрафоваться. Пассивная форма — прошение милостыни или спокойное стояние с табличкой; такое нарушением считаться не будет.

Однако новый закон вызывает много вопросов.

— Не будут ли субъективными оценки пассивности/активности попрошаек? Будет ли ожидаемый финансовый прок? Ведь многие бродяжничают, живут без документов — при поступлении в полицию бомжей помурыжат и отпускают, ибо нечего с них взять, — рассуждают авторы телеграм-канала «Челябушка». — К какой категории отнести, например, музыкантов на Кировке, которым не надо никого хватать в принципе, поскольку люди и так часто подают в лежащую на земле шляпу — в благодарность за зрелище (тоже достаточно активный запрос). Да и сколько таких пристающих в Челябинске вообще?

Пока вопросов больше, чем ответов.