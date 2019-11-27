2019-11-27T12:19:50+03:00
Общество

«На детях много не заработаешь»: кружки и секции выгоняют из спорткомплекса в Копейске

Владелец считает работу с детьми убыточной
Лидия ПЕСКОВА
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Родители детворы еще надеются повлиять на владельцев. Фото: соцсети.Родители детворы еще надеются повлиять на владельцев. Фото: соцсети.
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье» принадлежит Копейскому машиностроительному заводу. Но в последние годы здесь работали кружки и секции для детей: футбол, тхэквондо, танцы, бассейн для дошкольников, фитнес и тренажерка для взрослых. В минувший понедельник, 25 ноября, арендаторам заявили, что они должны съехать.

— Кружки и секции не приносят большого дохода. Мы тратим на содержание здания гораздо больше. Поэтому нынешние арендаторы должны съехать, — заявил представитель завода.

Но родители не сдаются. Она уже написали коллективное письмо руководству завода. А в среду, 27 ноября, устроили импровизированный митинг и пригласили на него журналистов. Люди готовы платить за секции больше, лишьбы детишек не выгоняли. Руководители кружков и секций не знают, где им в спешке найти новые помещения.

О дальнейшей судьбе спорткомплекса на Машзаводе ничего не говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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