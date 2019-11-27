2019-11-27T12:37:33+03:00
Общество

Школьники Челябинской области на пороге эпидемии ОРВИ

Детсадовцы и взрослые пока держатся
Лидия ПЕСКОВА
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Самые уязвимые сейчас - школьники.Самые уязвимые сейчас - школьники.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области зафиксирован большой подъем заболеваемости ОРВИ среди школьников. По данным регионального Роспотребнадзора, эта возрастная группа стоит на пороге эпидемии. В связи с этим родителей просят не пускать в школу сопливящих и кашляющих детей — так и ребенок быстрее поправится, и зараза по классу не разнесется.

Среди дошкольников и взрослых заболевших меньше, однако и тут до эпидпорога подать рукой — не хватает каких-то шести процентов.

В этой ситуации радует только одно обстоятельство: в лабораториях еще ни разу не выявляли вирус гриппа. Видимо, он до нас все еще не дошел.

Также Роспотребнадзор напоминает, что этой осенью в области почти на треть больше случаев пневмонии. Причем, чаще всего она вызвана микроплазмой. Эта бактерия очень коварная, так как не дает ярких симптомов болезни. Кажется, будто у человека простая простуда, а на самом деле у него развивается воспаление легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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