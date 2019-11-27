2019-11-27T13:46:35+03:00
Общество

Замминистра дорожного хозяйства Челябинской области повысили в должности

Повлияет ли этот карьерный рост на исчезновение с дорог гнилых маршруток?
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Александр Филиппов стал первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соответствии с назначением губернатора. Напомним, с июля 2017 года он работал в должности заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. После отставки с поста министра Дмитрия Микулика некоторое время исполнял обязанности регионального министра дорожного хозяйства и транспорта.

Как сообщает телеграм-канала «Челябушка», Александр Филиппов будет курировать передачу функций по транспортному обслуживанию южноуральской столицы на областной уровень.

— Сейчас общественным транспортом заведует муниципалитет. Результат — состояние маршруток, трамваев и троллейбусов — налицо. С автобусами худо-бедно разобрались, — рассуждают авторы «Челябушки». — Александр Филиппов старожил, видел четырех губернаторов, в правительстве трудится с 2004 года, занимается профильной темой. Большие компетенции Александра Филиппова по части транспорта вселяют надежду на скорейшее наведение порядка.

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