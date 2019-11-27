Замминистра дорожного хозяйства Челябинской области повысили в должности
Александр Филиппов стал первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соответствии с назначением губернатора. Напомним, с июля 2017 года он работал в должности заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. После отставки с поста министра Дмитрия Микулика некоторое время исполнял обязанности регионального министра дорожного хозяйства и транспорта.
Как сообщает телеграм-канала «Челябушка», Александр Филиппов будет курировать передачу функций по транспортному обслуживанию южноуральской столицы на областной уровень.
— Сейчас общественным транспортом заведует муниципалитет. Результат — состояние маршруток, трамваев и троллейбусов — налицо. С автобусами худо-бедно разобрались, — рассуждают авторы «Челябушки». — Александр Филиппов старожил, видел четырех губернаторов, в правительстве трудится с 2004 года, занимается профильной темой. Большие компетенции Александра Филиппова по части транспорта вселяют надежду на скорейшее наведение порядка.