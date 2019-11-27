Лучшие конькобежцы России разыграют награды турнира на призы «Уральской молнии»
В турнире, который станет отборочным на чемпионат страны будут состязаться сильнейшие спортсмены из полутора десятков регионов. Кубок России пройдет в рамках традиционного соревнования на призы ледового дворца «Уральская молния».
Скороходы померятся силами в самом сложном виде программы — многоборье. Состязания пройдут, как на спринтерских, так и на стайерских дистанциях — от 500 до 10000 метров. Также будут разыграны награды и в спринтерском многоборье у мужчин и женщин (дистанции 500 и 1000 метров). Всего 40 комплектов медалей!
Основные баталии развернутся на ледовой дорожке в четверг 28 ноября. Вход свободный. Начало соревнований в 12.00.
Расписание соревнований
Программа многоборья:
— 1500 м — (мужчины, женщины)
— 5000 м — (женщины)
— 10000 м — (мужчины)
Программа спринтерского многоборья:
— 500м., 1000 метров (мужчины, женщины).
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ИСТОЧНИК KP.RU