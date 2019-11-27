На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись четыре грузовых авто

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-27T15:05:56+03:00

Фото с места ДТП на М-5 у города Юрюзань. Фото: Александр Казанцев.

В аварии погиб один человек, еще двое ранены

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В среду, 27 ноября, в 15.47, на федеральной трассе М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области случилась крупная авария.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», неподалеку от города Юрюзань столкнулись две фуры, идущие в попутном направлении. Далее от удара мощные авто вылетели на встречную полосу, где лоб в лоб врезались в грузовой автомобиль и «Газель».

К сожалению, в ДТП погиб один человек, еще двое ранены. На участке организовано реверсивное движение.

Предварительная причина аварии — отказ тормозов у фуры на спуске дороги к реке Юрюзань.

Кстати, в момент ДТП осадков не было, температура воздуха - 6, дорожное покрытие сухое.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных автодорогах можно по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU