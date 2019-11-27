2019-11-27T15:15:29+03:00
Общество

«Союз промышленников и предпринимателей» созывает II региональную конференцию

Челябинская областная ассоциация работодателей обсудит социально-трудовые отношения на современном этапе
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В рамках реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области» 29 ноября 2019 года в городе Челябинске состоится II региональная конференция «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения». В работе конференции примут участие более 200 человек.

Среди них представители Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, Федерации профсоюзов Челябинской области, Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, межведомственной комиссии по охране труда в Челябинской области, экспертного сообщества и организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.

В рамках конференции в АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов» (г. Челябинск, ул. Свободы, 155) состоятся 4 круглых стола (с 10:00 до 11:30) и пленарное заседание (с 13:00 до 15:30). Заседания пройдут по следующим темам:

— «Социальное партнерство — один из инструментов повышения реальных доходов населения в Челябинской области» (1 этаж, актовый зал);

— «Вопросы продвижения концепции «Нулевого травматизма» (Vision Zero) на территории Челябинской области» (2 этаж, аудитория 205);

— «Развитие коллективно-договорного регулирования, в том числе в организациях малого и среднего предпринимательства» (2 этаж, аудитория 204);

— «Современные технологии здоровьесбережения работников в корпоративных программах организаций Челябинской области» (2 этаж, аудитория 208).

В качестве модераторов и спикеров круглых столов выступят представители Правительства Челябинской области, Федерации профсоюзов Челябинской области, Государственной инспекции труда в Челябинской области, ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики», Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», регионального объединения работодателей «Опора МСБ».

После окончания работы круглых столов состоится пленарное заседание региональной конференции под председательством первого заместителя Губернатора Челябинской области, координатора Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ирины Альфредовны Гехт. С приветственным словом к участникам региональной конференции обратятся: заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Марина Владимировна Поддубная, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Владимирович Цепкин, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Григорьевич Литовченко и Дмитрий Федорович Вяткин, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Николаевич Буяков и исполнительный директор Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Павел Васильевич Киселев.

В повестку дня пленарного заседания включены 6 вопросов:

1. Социальное партнерство как инструмент повышения качества жизни населения.

2. Повышение производительности труда через развитие системы наставничества.

3. О соблюдении трудового законодательства в организациях Челябинской области.

4. Влияние размера заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики на реальные доходы населения в Челябинской области.

5. О реализации мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний в трудовых коллективах Челябинской области.

6. О продвижении концепции «нулевого травматизма» (Vision Zero) на территории Челябинской области.

По итогам работы региональной конференции будет принята резолюция с учетом мнений участников круглых столов, которая предложит сторонам социального партнерства Челябинской области пути решения наиболее актуальных вопросов в сфере охраны труда и развития социального партнерства в Челябинской области.

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