Дорожники рассказали о новом методе ремонта дорог в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-27T17:35:58+03:00

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В 2020-м году на Южном Урале начнут применять новый метод ремонта дорог. Теперь менять собираются исключительно верхний слой. Это позволит в два раза увеличить объемы реконструкции, сообщает «Полит 74» со ссылкой на министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева.

— На автодорогах, которые не подвержены серьезному износу, мы предложили менять верхний слой. Это стоит порядка 7-10 миллионов за километр. Так мы сможем отремонтировать 800 километров дорог, в два раза больше, чем в этом году, — рассказал Алексей Нечаев.

В следующем году дорожный фонд области составит 19 миллиардов рублей, это на два миллиона больше, чем в этом.

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ИСТОЧНИК KP.RU