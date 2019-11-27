2019-11-27T18:28:05+03:00
Общество

Эксперты прояснили, когда воздух в Челябинске станет чище

И что для этого нужно
Лидия ПЕСКОВА
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Челябинцы мечтают о чистом небе.Челябинцы мечтают о чистом небе.Фото: Андрей АБРАМОВ
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На прошлой неделе в Челябинске состоялось большое заседание координационного совета по вопросам экологии. Эксперты разрабатывают региональный экологический стандарт. Каким он будет, рассказывает газета «Южноуральская панорама».

В Челябинской области много промышленных предприятий, но очищать воздух помогают леса и степени, а богатая система озер и рек выступает в качестве гидрофильтра. Поэтому эксперты советуют сократить негативное воздействие на водные ресурсы и леса. Многие предприятия уже пришли к пониманию, что модернизировать свои производства экономически выгодно и стали улавливать «попутные выбросы», перерабатывать и продавать. Для остальных действуют ограничительные квоты.

Также эксперты считают, что экология региона напрямую зависит от количества автомобилей, от методов сбора бытового мусора, поэтому изменить свое отношение к малой родине должны и простые люди.

— Наша задача — снизить загрязнение воздуха на 20 %. Но по Челябинску к 2024 году этот показатель может составить 38 %, — уверен начальник управления экологического просвещения областного минэкологии Виталий Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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