Дорожники расчистили трассу после аварии с тремя большегрузами в Челябинской области
К восьми часам вечера 27 ноября дорожные службы восстановили движение машин по автодороге Москва-Челябинск после крупной аварии, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Около четырех часов дня на 1645 км автодороги столкнулись три большегруза: «Мерседес», MAN, DAF, — и ГАЗель.
Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
После аварии две фуры и ГАЗель опрокинулись в кювет, где «Мерседес» загорелся.
— В результате ДТП водители сгоревшего автомобиля и отечественной машины погибли. На месте происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, представители иных экстренных служб. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU