Дорожники расчистили трассу после аварии с тремя большегрузами в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:54 2019-11-27T18:56:14+03:00

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К восьми часам вечера 27 ноября дорожные службы восстановили движение машин по автодороге Москва-Челябинск после крупной аварии, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Около четырех часов дня на 1645 км автодороги столкнулись три большегруза: «Мерседес», MAN, DAF, — и ГАЗель.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

После аварии две фуры и ГАЗель опрокинулись в кювет, где «Мерседес» загорелся.

— В результате ДТП водители сгоревшего автомобиля и отечественной машины погибли. На месте происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, представители иных экстренных служб. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU