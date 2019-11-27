2019-11-27T18:56:14+03:00
Происшествия

Дорожники расчистили трассу после аварии с тремя большегрузами в Челябинской области

Движение по М-5 полностью восстановлено
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

К восьми часам вечера 27 ноября дорожные службы восстановили движение машин по автодороге Москва-Челябинск после крупной аварии, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Около четырех часов дня на 1645 км автодороги столкнулись три большегруза: «Мерседес», MAN, DAF, — и ГАЗель.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

После аварии две фуры и ГАЗель опрокинулись в кювет, где «Мерседес» загорелся.

— В результате ДТП водители сгоревшего автомобиля и отечественной машины погибли. На месте происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, представители иных экстренных служб. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты прояснили, когда воздух в Челябинске станет чище
Дорожники рассказали о новом методе ремонта дорог в Челябинской области
У Публичной библиотеки в центре Челябинска спилили дерево, украшавшее город
В Челябинске сбытчик наркотиков получил огромный тюремный срок
«Союз промышленников и предпринимателей» созывает II региональную конференцию
На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись четыре грузовых авто
Лучшие конькобежцы России разыграют награды турнира на призы «Уральской молнии»
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
Сергей Панасенко повторно проиграл суд против мамы укушенного волком школьника
Оператор связи поплатился за один звонок жителю Челябинска
Замминистра дорожного хозяйства Челябинской области повысили в должности
Целый класс в Челябинской области отправили ко врачу из-за туберкулеза