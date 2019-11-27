2019-11-27T21:04:26+03:00
Общество

В Челябинске хотят ввести единый проездной на общественный транспорт

И разрешить не доплачивать при пересадках
Лидия ПЕСКОВА
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Общественный транспорт ждет перезагрузка.Общественный транспорт ждет перезагрузка.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Челябинске и в прилегающих к нему поселках хотят создать единое транспортное пространство, которое значительно упростит поездки по городу и его окрестностям. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

Сегодня муниципальный городской транспорт не имеет право выезжать за черту городу, поэтому жители Белого хутора, Вишневой горки и других загородных микрорайонов вынуждены добираться на работу в Челябинске с пересадками. Когда пространство будет единым, чиновники обещают ввести единый проездной билет и разрешить бесплатную пересадку из одного маршрута в другой.

Также в городе хотят создать новое государственное автотранспортное предприятие, которое будет собирать деньги за поездки в общественном транспорте. Частные перевозчики тоже останутся, но им придется выйти из тени и платить налоги с каждого пассажира.

Если предложения регионального министерства дорожного хозяйства одобрит глава Челябинской области, транспортная перезагрузка начнется уже в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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