«Магия вне Хогвардса»: зеленый дым над зданием удивил челябинцев
В Челябинске очевидцы сняли на видео дым зеленого цвета, клубящийся над крышей четырехэтажного здания. Пользователи соцсети гадают, что это может быть. Варианты ответов весьма забавные. Вот некоторые из них:
Магия вне Хогвардса : зеленый дым над зданием удивил челябинцев.
— Зелье готовят.
— Джин.
— Гарри опять использовал магию вне Хогвартса!
Правильный ответ далек от волшебства: кто-то использовал дымовую шашку. Это пиротехническое средство для пуска дыма. У него много назначений: подача сигнала, указание места посадки, маскировка объектов при выполнении военных маневров, уничтожение сельскохозяйственных вредителей, борьба с заморозками и т.д. Однако, цветные дымовые шашки сейчас часто используют для эффектных фотосессий или просто развлечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU