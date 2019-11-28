2019-11-28T05:47:29+03:00
Общество

«Магия вне Хогвардса»: зеленый дым над зданием удивил челябинцев

Пользователи соцсети раскрыли его тайну
Ирина КАРЕЛИНА
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Зеленый дым в Челябинске. Кадр из видеоЗеленый дым в Челябинске. Кадр из видео
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В Челябинске очевидцы сняли на видео дым зеленого цвета, клубящийся над крышей четырехэтажного здания. Пользователи соцсети гадают, что это может быть. Варианты ответов весьма забавные. Вот некоторые из них:

Магия вне Хогвардса : зеленый дым над зданием удивил челябинцев.

— Зелье готовят.

— Джин.

— Гарри опять использовал магию вне Хогвартса!

Правильный ответ далек от волшебства: кто-то использовал дымовую шашку. Это пиротехническое средство для пуска дыма. У него много назначений: подача сигнала, указание места посадки, маскировка объектов при выполнении военных маневров, уничтожение сельскохозяйственных вредителей, борьба с заморозками и т.д. Однако, цветные дымовые шашки сейчас часто используют для эффектных фотосессий или просто развлечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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