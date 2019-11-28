В Зауралье нарядили елки для мясоедов и веганов

СЕГОДНЯ 06:09 2019-11-28T06:10:54+03:00

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Подготовка к Новому Году идет полным ходом. Ничто так не стимулирует людей на спонтанные покупки, как праздничное настроение. Работники торговли это знают и украшают свои витрины. Так, в одном из продуктовых супермаркетов Кургана поставили елочку из мясных деликатесов.

— Домой бы такую на Новый Год! — прокомментировал в группе «Интересный Куран» в ВК Анастасия Белешова.

Да, такую не каждый потянет финансово. Другое дело — елка из картошки и лука. И такая есть в курганском магазине. Прекрасно подойдет для веганов. К тому же, в отличие, от колбасной «коллеги», она не требует холода и простоит дольше.

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ИСТОЧНИК KP.RU