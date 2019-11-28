В Зауралье нарядили елки для мясоедов и веганов
Подготовка к Новому Году идет полным ходом. Ничто так не стимулирует людей на спонтанные покупки, как праздничное настроение. Работники торговли это знают и украшают свои витрины. Так, в одном из продуктовых супермаркетов Кургана поставили елочку из мясных деликатесов.
— Домой бы такую на Новый Год! — прокомментировал в группе «Интересный Куран» в ВК Анастасия Белешова.
Да, такую не каждый потянет финансово. Другое дело — елка из картошки и лука. И такая есть в курганском магазине. Прекрасно подойдет для веганов. К тому же, в отличие, от колбасной «коллеги», она не требует холода и простоит дольше.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU